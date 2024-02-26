Van Başkale'de Çığ Düşmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 12 Kişi Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA