Van AFAD personelleri İran'a intikal için yola çıktı

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevli 17 personel, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile üst düzey heyetini taşıyan helikopterin düştüğü bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava şartları nedeniyle kaza yaptığı duyuruldu. Kazanın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'dan da personel gönderildi. Akşam saatlerinde Van'dan intikal eden 17 AFAD personeli, Kapıköy Gümrük Kapısı'na vardı.

Gümrük kapısından giriş yapan ekipler, helikopter kazasının meydana geldiği bölgede görev alacak.