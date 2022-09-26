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Van 3. sayfa: Van'da 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa: Van'da 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi

Van habere göre Van'da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesin 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Van 3. Sayfa Haberler

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