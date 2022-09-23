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Van 3. sayfa: Van'da 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs İran'a kaçarken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa: Van'da 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs İran'a kaçarken yakalandı

Van habere göre Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende, 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis olan şahıs İran'a kaçarken yakalandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende, 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis olan şahıs İran'a kaçarken yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hapis cezası' bulunan E.S. isimli şahsın Van'dan İran'a kaçacağı bilgisinin alınması üzerine 23 Eylül 2022 günü jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı. JASAT ekiplerince şahıs aynı gün adli makamlarda hazır edilmiş olup 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma JASAT İran Van 3. Sayfa Haberler

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