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Van 3. sayfa haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu

Van haberine göre Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 35 şahısa yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 35 şahısa yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 23-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 18,65 gram metamfetamin, 910,93 gram esrar, 85,64 gram eroin, 167,2 gram afyon sakızı, 189 adet ecstasy, 65 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, 25 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 35 şahsa yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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