Van 3. sayfa haberleri | Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN