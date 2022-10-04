Van 3. sayfa haberleri... Van'da şüpheli valiz alarmı

Van haberine göre Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine cadde trafiğe açıldı. - VAN