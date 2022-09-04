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Van 3. sayfa haberleri... Van'da şüpheli valiz alarmı

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberleri... Van'da şüpheli valiz alarmı

Van haberleri: Van'ın en işlek meydanlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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