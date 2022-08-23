Van gündem haberi... Van'da elektronik kopya düzeneği ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van haberler... Van'ın Gürpınar ilçesinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Van'ın Gürpınar ilçesinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince "6114 sayılı kanuna muhalefet" suçu kapsamında bir araçta arama yapıldı. Aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 parça elektronik kopya düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Emre Ilıkan Hisarcık Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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