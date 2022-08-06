Van 3. sayfa haberleri: Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

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Van 3. sayfa haberleri: Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van 3. sayfa haberleri: Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van haberler: Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 49 şahsa yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 49 şahsa yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 29 Temmuz-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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