Van 3. sayfa haberleri: Van'da 4 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirildi Van haber... Van'ın Saray ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 4 kilo 454 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Van'ın Saray ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 4 kilo 454 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Saray ilçesi kırsalındaki ağaçlık alana gizlenmiş 4 kilo 454 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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