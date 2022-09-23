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Van 3. sayfa haberleri: Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberleri: Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Van haberi: Van'ın Edremit ilçesinde bir menfezde saklanmış 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir menfezde saklanmış 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Eylül 2022 tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında Edremit ilçesi kırsalında bir menfez içerisinde bulunan 21 yasadışı göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetler devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Eylül Van 3. Sayfa Haberler

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