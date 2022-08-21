Van 3. sayfa haberleri: Van'da 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan Ü.D. isimli şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel çalışma ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Erciş ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - VAN