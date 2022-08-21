Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van 3. sayfa haberleri: Van'da 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van 3. sayfa haberleri: Van'da 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Van haberi... Van'ın Erciş ilçesinde 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan Ü.D. isimli şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel çalışma ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Erciş ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "14 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title