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Van 3. sayfa haberleri | Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberleri | Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi

Van 3. sayfa haberi | Van'da polis ekipleri bir araçta narkotik köpeği 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte düzenledikleri operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirdi.

Van'da polis ekipleri bir araçta narkotik köpeği 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte düzenledikleri operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimizde tespit edilen bir araçta narkotik köpekleri 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte yapılan aramada 100 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Van 3. Sayfa Haberler

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