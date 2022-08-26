Van 3. sayfa haberleri: Muradiye'nin yeni kaymakamı göreve başladı 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberi | VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, göreve başladı. VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Tunceli Hozat Kaymakamlığından Van Muradiye Kaymakamlığına ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Melih Aydoğan, görevine başladı. Kaymakam Aydoğan, ilçe protokolü tarafından karşılanmasının ardından kurum amirleri ile birlikte 2022 yılı şube toplantısı gerçekleştirildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muradiye Aydoğan Van 3. Sayfa Haberler

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