Van 3. sayfa haberleri... Edremit'te kamyon dereye uçtu - Haberler

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Van 3. sayfa haberleri... Edremit'te kamyon dereye uçtu

Van 3. sayfa haberleri... Edremit'te kamyon dereye uçtu

Van haberine göre Edremit'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu.

 - Güncelleme:

Edremit'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. Kaza, Ülkü yolunun Hamdi Türe köprüsü yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ülkü yolunda ilerleyen 10 ADK 400 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Kaza da yaralanma olmazken, kamyon olay yerine gelen çekici tarafından dereden çıkarıldı. Kaza sırasında bir süre kapanan yol da kamyonun çekilmesi ile birlikte ulaşıma açıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit 3. Sayfa Haberler

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