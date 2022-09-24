Van gündem: Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi
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Van yerel gündem haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Başkale kırsalında dün yapılan aramada, menfeze gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Mesut Varol - 3. Sayfa