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Van haberleri! Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

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Van haberleri! Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Van yerel gündem haberine göre Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haksız kazanç sağlamak amacıyla "uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması" faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, menfeze gizlenmiş 35 kilo 670 gram baz morfin buldu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - 3. Sayfa

Jandarma Başkale Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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