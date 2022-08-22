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Van 3. sayfa haberi... Van'da terör operasyonu

Van 3. sayfa haberi... Van'da terör operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Van haberine göre Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK Van 3. Sayfa Haberler

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