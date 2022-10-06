Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Van haberi... Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa