Van gündem haberi... Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Van gündem haberi... Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van gündem haberi... Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Gelen Van haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.25 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Tuşba Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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