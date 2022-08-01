Van gündem haberi... Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem Gelen Van haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.25 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem Tuşba Van 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van gündem haberi... Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.