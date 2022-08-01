Van 3. sayfa haberi | Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi Van haberleri... Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi. Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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