Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van 3. sayfa haberi: Van'da 150 bin TL değerinde yağ çalan hırsızlar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberi: Van'da 150 bin TL değerinde yağ çalan hırsızlar yakalandı

Gelen Van haberlerine göre Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir depoda 150 bin TL değerinde sıvı yağ çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir depoda 150 bin TL değerinde sıvı yağ çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bulunan bir depodan yaklaşık 150 bin TL değerinde yağ çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 72 saat kamera görüntüsü izlenmiş, yapılan ayrıntılı kamera ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 4 şahıs, çalıntı 264 litre yağ ve muhtelif malzemeler ile yakalanarak gözaltına alınmış. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçundan ayrıca 1 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title