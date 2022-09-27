Van 3. sayfa haberi... Gürpınar'da 700 bağ ot yandı 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberi | Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 700 bağ ot yanarak kül oldu. Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 700 bağ ot yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, ikindi saatlerinde ilçeye bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Demir isimli vatandaşa ait 700 bağ ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer ot yığınları ile evlere sıçramadan söndürüldü. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler

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