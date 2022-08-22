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Van 3. sayfa haberi: Başkale'de 5 bin bağ ot yandı

Van 3. sayfa haberi: Başkale'de 5 bin bağ ot yandı

3. Sayfa Haberleri

Van gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot yandı.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Başkale ilçesinin Bölekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 5 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başkale Van 3. Sayfa Haberler

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