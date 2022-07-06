Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Valizin etrafına saklanan 2,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu, bir valizin etrafına saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 kilogram 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu, bir valizin etrafına saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 kilogram 666 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, Bursa yolu uygulama noktasında ve Odunpazarı ilçesinde 4 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda bir valizin çevresinde plastik bir maddenin içene saklanmış vaziyette toplam 2 kilogram 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.A., N.G. ve S.G.M tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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