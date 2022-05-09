Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan valize narkotik madde arama köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Valizin sahibi Sezer A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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