Vali Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

Sosyal medya hesabından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na hakaret eden şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, X isimli sosyal medya hesabında bir kullanıcı "Afyon ve Düzce'de hayvanlara besleme yasağı getirildi. Aç bırakılarak yok edilmeye çalışılan canların günü kutlanmaz. 4 Ekim, yaşam hakkını savunanların direniş günüdür. Bu yasaklar hayvan düşmanlığı değil" şeklinde paylaşım yaptı. 'efe2006ist' isimli kullanıcı da paylaşımın altına Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın fotoğrafını koyarak hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da ikamet ettiği tespit edilen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ü., adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR