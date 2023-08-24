Vali Ünlü'ye jandarma ve emniyet birimlerinden brifing

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanlığı'na ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Vali Ünlü daha sonra jandarma ve emniyetin karakol ve trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek görevi başındaki personele çalışmalarında başarılar dilerken, garnizon ce polis şehitliğini de ziyaret ederek dua etti.

Vali Enver Ünlü ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve jandarma personeli tarafından karşılanan Vali Ünlü, tören mangasını selamlayarak İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra fidanı dikti. İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini de imzalayan Vali Ünlü daha sonra Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve jandarma personeli ile bir araya gelerek il genelinde yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Vali Ünlü, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak başta olmak üzere birçok konuda jandarma teşkilatının başarılı işler ortaya koyduğunu ifade ederek, her zaman vatandaşın yanında olan Jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret

Vali Ünlü, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyareti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Ünlü'yü İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve emniyet personeli karşıladı. Ziyarette Emniyet Şeref Defterini imzalayan Vali Ünlü, Emniyet Müdürlüğü binasının girişinde yer alan Manisa'da Sancak Beyliği yapan Osmanlı padişahları ve şehzadeleri köşesi ile eski dönemde polis memurlarının giydiği kıyafetlerin sergilendiği alanı gezdi. Vali Ünlü daha sonra İl Emniyet Müdürü Aktaş ve personeli ile toplantı yaparak Emniyet Müdürlüğünün il genelindeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Ünlü, Manisa'da görev yapacağı süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için elinden gelen desteği göstereceğini belirterek emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Jandarma ve Polis karakolu ile kontrol noktalarını ziyaret

Vali Ünlü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sonrası Polis Evi ve Jandarma Komutanlığı Spil Sosyal Tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Aşağı Çobanisa Jandarma Karakolu, Turgutlu Yolu Polis Kontrol Noktası, Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği, İzmir Yolu Polis Kontrol Noktası, Menemen Yolu Jandarma Kontrol Noktası'nı da ziyaret eden Vali Ünlü, görevi başındaki personelden çalışmalarına ilişkin bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi. Vali Ünlü, trafik uygulama noktasında ki sürücülerle de sohbet ederek dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı, iyi yolculuklar diledi.

Garnizon ve Polis Şehitliklerini de ziyaret eden Vali Enver Ünlü, şehitlerin mezarına çiçek dikerek dua etti. - MANİSA