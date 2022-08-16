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Vali Soytürk'den Kolordu Komutanı Tokel'e ziyaret

Vali Soytürk'den Kolordu Komutanı Tokel'e ziyaret

3. Sayfa Haberleri

Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Çıldıroba Üst Bölgesi'nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

Vali Soytürk, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Korgeneral Tokel ile bir araya geldi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Soytürk Kilis 3. Sayfa Haberler

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