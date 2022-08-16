Vali Soytürk'den Kolordu Komutanı Tokel'e ziyaret 3. Sayfa Haberleri Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk, Çıldıroba Üst Bölgesi'nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Vali Soytürk, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Korgeneral Tokel ile bir araya geldi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Recep Soytürk Kilis 3. Sayfa Haberler

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