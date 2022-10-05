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Vali Polat: "Patlamaya doğal gaz sıkışmasının neden olduğunu düşünüyoruz"

3. Sayfa Haberleri

Vali Polat: 'Patlamaya doğal gaz sıkışmasının neden olduğunu düşünüyoruz'

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde 4 kişinin enkaz altında kaldığı patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde 4 kişinin enkaz altında kaldığı patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Vali Polat olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl neden raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır. Çocuğumuz da az önce çıkartıldı. Sağlık durumları iyi. Rabbimiz büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekip ve kurumları buradadır. Şu an için bir sıkıntı yoktur. Tekrar ekiplerimize teşekkür edip vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ziya Polat Yozgat 3. Sayfa Haberler

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