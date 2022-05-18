Vali Masatlı: &quot;Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"AMASYA Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam saatlerinde tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde çıkan ve ahşap kafe binasının küle döndüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

AMASYA Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam saatlerinde tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde çıkan ve ahşap kafe binasının küle döndüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Turizmin parlayan yıldızı kentin en önemli tarihi mekanlarından birinde çıkan yangının seferber edilen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldüğünü belirten Vali Masatlı, "Yangının nedeni araştırılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının bu kadarla kaldığına şükrediyoruz" dedi. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevleri endişeyle izlerken yangının Osmanlı dönemi Yalıboyu evlerinin de bulunduğu Hatuniye Mahallesine yayılıp sıçramamasının en büyük dilekleri olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Başta kontrol altına aldık. Sonrasında da kırılgan, yanması muhtemel olan binalarda da soğutma çalışmaları yaptık. Çok şükür bir sıkıntı olmadı" diye konuştu.

Masatlı, dumandan etkilenen bir kişinin sağlık durumunun da iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title