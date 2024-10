Vali Köşger: 'Devlet Her Zaman 18 Yaşındadır'

Adana'da İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kim Adana'yı bir tehdit ve korku ortamına dönüştürmeyi düşünüyorsa ona asla müsaade etmeyiz. Devletten güçlü bir hiç unsur yok. Devlet her zaman zindedir, her zaman 18 yaşındadır. Yapması gerekenleri de yapması gereken noktada yapacaktır" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı.

"Adana asayişinde iyiye doğru gidiş var"

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Vali Köşger, Adana'da son 1 ayda 4 festival gerçekleştirildiğini ve hiçbir asayiş olayının olmadığını anlatarak, "Adana'da son 1 ay içerisinde çok önemli etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdik. TEKNOFEST 1 milyon 100 bin katılımıyla hiçbir asayiş olayı olmaksızın tam bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi. TEKNOFEST'ten sonra lezzet, tespih ve tiyatro festivallerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Adana'da bu tür etkinliklerde herhangi bir asayiş olayı olmuyor. Bugün, devletimizin tüm birimleriyle son dönemde ülkemizde yaşanan hadiselerin ilimize yansımalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdik. Adana'da aslında asayiş anlamında çok iyiye doğru bir gidiş var" ifadelerini kullandı.

"Sadece dolandırıcılıkta yüzde 8.8 artış var"

Adana'da gerçekleşen asayiş olaylarında azalma olduğunu sayılarla anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana'da kasten öldürme olaylarında geçen 102 olay gerçekleşmişken bu yıl 67 olay gerçekleşmiş. Kişilerin huzur ve sükununu bozmada yüzde 9.1, hakarette yüzde 8.6, kasten yaralamada yüzde 1.8, konut dokunulmazlığı ihlali ve çocukların cinsel istismarı suçlarında yüzde 15, cinsel tacizde yüzde 2, motosiklet hırsızlığında yüzde 53, oto hırsızlığında yüzde 47, evden hırsızlıkta yüzde 44, işyeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 44, yağma ve gaspta yüzde 8.6 gibi azalmalar gerçekleşmiş. Bunların tamamı azalan olaylar. Sadece siber dolandırıcılık başta olmak üzere dolandırıcılıkta yüzde 8.8'lik artış var. Bu dediğim bütün olaylarda Adana'da iyileşme gerçekleştiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Adana'da 23 Ekim 2023 tarihinde hayata geçirilen "Ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması" uygulaması ile caydırıcılığın arttığını aktaran Vali Köşger, daha sonra şunları söyledi:

"Ruhsatsız silah yakalanmasıyla ilgili Türkiye'de sadece Adana'da uygulanan ve artık İstanbul'da da uygulanacağı öğrenilen 'Ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanmasının faydalarını görüyoruz. 1 Ocak 2023-20 Ekim 2023 tarihlerinde toplam 4 bin 149 silah yakalanmış. Bu yılın 20 Ekim tarihine kadar ise 3 bin 516 silah yakalanmış. Sayılarda azalma var. Bu uygulamadan sonra insanların ruhsatsız silahla sokakta gezmesi azalmış. Geçen sene ruhsatsız silah yakalatıp 229 kişi tutuklanırken bu sene 743 kişi tutuklandı. Bu ciddi bir oran. Bu caydırıcılık silahla işlenen suçlara da yansımış durumda. Geçen yıl 367 günlük dönemde 95 kişi silahla öldürülmüşken bu yıl 58 kişi öldürülmüş. 367 günlük dönemde 915 olay sayısı gerçeklemişken bu sene 612 olay gerçekleşmiş. Yüzde 33'lük azalma var."

"Tutuklu sayıları artıyor"

Organize suç çeteleri ve narkotik uygulamalarında tutuklu sayılarının da arttığından bahseden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Organize suçlarla ilgili de 1 Ocak 2023-24 Ekim 2023 tarihleri arasında 8 organize suç çetesi çökertilmişken bu sene aynı tarihlerde 20 organize suç çetesi çökertilmiş. Geçen yıl ki operasyonlarda 222 tutuklu varken bu sene 391 tutuklu var. Yapılan operasyonlar çok planlı ve programlı, altı dolu operasyonlar. Tutuklu sayıları artıyor. Geçen yıl narkotikle ilgili bin 360 operasyon yapılmış, bu sene bin 633 operasyon yapılmış. Kamuoyunda maalesef 'Adliyenin ön kapısından girip, arka kapısından çıkıyorlar. Hemen serbest bırakılıyorlar' algısı var ama böyle bir şey söz konusu değil. Geçen yıl 822 tutuklu olduğu halde bu sene bin 322 tutuklanma gerçekleşmiş. Narkotikle ilgili diğer rakamlarda oldukça iyi. Eroinde geçen yıl 66 kilogram yakalanırken bu yıl 118 kilogram, kokain yakalanması 2 kilogramdan 3 kilograma yükseldi. Captagon yakalanmasında da artış var" dedi.

"Yurt dışındaki suçluların getirilmesiyle ilgili gelişmeler olacak"

Devletin bütün birimlerinin Adana'da uyum içerisinde çalıştığını anlatan Vali Köşger, yurt içi ve yurt dışındaki suçluların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Adana'da bütün suç ve suçlularla mücadele noktasında gereken her türlü önlemi alıyorlar. Münferit bazı hadiseler var. Bunlarında üzerine şiddetli bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. Adana'yı bir huzur ve güven şehri yapmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Hem Türkiye'deki son günlerde gelişen son durumda Adana'da alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik. Gerekenler yapılacak. Bu Adana'nın asayişini, huzurunu, güvenliğini bozan her kim varsa onların takibinde olacak bütün birimlerimiz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gereken takipler yapılıyor. Çok uzun olmayan bir vadede yurt dışındaki suçlularında getirilmesiyle ilgili gelişmelerin olacağını tahmin ediyoruz. O takiplerde devam ediyor. Gereken evraklar tamamlanıyor. Biz tahmin ediyoruz uzun olmayan bir vadede gerekenler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Devletten güçlü bir hiç unsur yok"

'Devlet her zaman 18 yaşındadır' diyen Vali Köşger, Adana'da alınması gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Adanalı hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Kimse bu tür ortamı kendi istedikleri yönde germeye çalışanlara faaliyet vermesin. Kim Adana'yı bir tehdit ve korku ortamına dönüştürmeyi düşünüyorsa ona asla müsaade etmeyiz. Devletten güçlü bir hiç unsur yok. Devlet her zaman zindedir, her zaman 18 yaşındadır. Yapması gerekenleri de yapması gereken noktada yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Köşger 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili herhangi bir yasağın şuanda söz konusu olmadığını söyledi.