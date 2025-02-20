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Vali Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
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Türkiye genelinde esnaf ve iş adamlarını dolandırarak engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladığını iddia eden bir şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Türkiye genelinde aradığı esnaf ve iş adamlarına kendisini "vali, kaymakam" gibi unvanlarla tanıtarak engelli ve kimsesiz çocuklar adına bağış topladığını belirterek dolandıran şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelindeki birçok esnaf ve iş adamını arayıp kendisini "vali, kaymakam" şeklinde devlet görevlisi olarak tanıtan İ.B. (43), engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladığını, akülü araba ve sosyal yardım yapacağını belirterek para topladı. Vatandaşları dolandıran şüpheli, emniyet ekipleri tarafından İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda şüphelinin suçta kullandığı cep telefonu ve sim kart da ele geçirildi.

Şüphelinin Google üzerinde arama yaparak hedef seçeceği bölgedeki esnaf, iş adamı ve mülki amir isimlerini belirleyip veri havuzu oluşturduğu, oluşturduğu veriler üzerinden esnaf ve iş adamlarını aradığı belirlendi. Birçok kişiyi dolandıran şüpheli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndajs işlemlerinsı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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