Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 2024 yılının ilk iki ayında meydana gelen asayiş olaylarını değerlendirdi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, güvenlik toplantısı düzenleyerek, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen asayiş olaylarını değerlendirdi.

2024 yılının ilk iki ayını değerlendiren Vali Karaömeroğlu, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için suçun önlenmesi ve azaltılması için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, Bitlis'te asayişi sağlamak için bin 948 polis, 2 bin 457 jandarma, 49 sahil güvenlik ve 3 bin 163 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 7 bin 617 personelin görev yaptığını söyledi. Bitlis'in huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalıştıklarını sözlerine ekleyen Vali Karaömeroğlu, "Amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, suçun önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması konusunda kararlılıkla çalışmaktır" dedi.

Karaömeroğlu, 2024 yılının ilk iki ayında il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara temas etmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Emniyet ve jandarmanın ortaklaşa yapmış olduğu sadece bir operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik 106 şahıs yakalanmış, 52 şahıs tutuklanmış ve operasyonda 6 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, örgütsel doküman ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. İlimizde terörle mücadele ekipleri tarafından 2024 yılında icra edilen toplam 35 operasyon neticesinde 23 şahıs yakalanmış, şahısların 4'ü tutuklanmıştır. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecektir."

"Narkotik vaka analiz sistemi olan NARVAS, vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim ve ihbarların analiz edilmesini, yoğunluk haritası oluşturulmasını, yer ve zaman odaklı operasyonları desteklemeyi amaçlayan bir yazılım projesidir" diyen Vali Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızın 112 ve UYUMA uygulaması üzerinden yaptıkları her ihbarın NARVAS'ta bir karşılığı vardır. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS sayesinde sokağın tomografisini çekiyoruz. Yapılan her ihbar zehir tacirlerine karşı ördüğümüz duvarda bir tuğla olacaktır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yılın ilk iki ayında 160 olay gerçekleşmiş olup 215 şahıs yakalanmış, 29 şahıs ise tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 kilo 48 gram esrar, 13 kilo 69 gram metamfetamin maddesi, 12 adet uyuşturucu hap, 373 gram eroin, 33 gram bonzai ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyonlarla Bitlis'imiz 2024 yılında, uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan şüphelilerin tutukluluk oranında yüzde 72 başarı oranı ile Türkiye altıncısı olmuştur. Narkotik maddelerin ve şüphelilerin yakalanması amacıyla mücadelemiz kararlılıkla sürerken; yetişkinlerimiz için Narko Rehber, gençlerimiz için Narko Gençlik ve annelerimiz için En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Bu amaçla toplam 23 etkinlikte 2 bin 10 kişiye eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur" dedi.

"Kafes operasyonları ile organize suç örgütlerini çökertiyoruz"

Vali Karaömeroğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalara da değinerek, "2024 yılı içerisinde 65 olay gerçekleşmiş olup 207 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 19'u tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 370 litre kaçak akaryakıt, 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 91 emtia (kaçak eşya) ele geçirilmiştir. Emniyet ve jandarmamızın ortak yaptıkları tefecilik operasyonunda 50 şahıs yakalanmış, 15 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonda çok sayıda çek senet vb. evrak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını da değerlendiren Vali Erol Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan operasyonlarda 260 materyal incelenmiş ayrıca asayiş ve siber güvenlik suçları hakkında 50 okulda 3 bin 317 öğrencimize bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda bilgilendirme faaliyetlerimiz il genelinde kesintisiz devam edecektir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele anlamında başarılı çalışmalar yapıldığına da dikkati çeken Karaömeroğlu, "Düzensiz göçmenler yeni göç rotası arayışına girmiştir. Buna yönelik olarak yapılan çalışmalarda ülkemize yasadışı yollarla giren 495 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 64 organizatörün 35'i de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Vali Karaömeroğlu, asayiş olaylarında da ciddi düşüşler yaşandığını hatırlatarak, "2024 yılının ilk iki ayında il merkezi ve ilçelerimizde asayiş yönünden toplam 818 olay gerçekleşmiş, bahse konu olaylardan yüzde 78'i aydınlatılmıştır. Olaylara karışan 704 şahıs yakalanmış ve bir önceki yıla göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde 44 düşüş yaşanmıştır. Sıfırla 5 yıl arasında aranmakta olan bin 757 şahıs, 5 ile 10 yıl arasında aranmakta olan 76 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs olmak üzere toplamda bin 861 şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanmış olup, kolluk kuvvetlerimizce gerekli işlemler yapılmıştır. Aile içi şiddet olaylarında il geneli ilk iki ayda toplam 129 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda 103 önleyici tedbir ve 28 koruyucu tedbir kararı alınmıştır. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ilk 2 ay içerisinde muhtarlık, okul, kamu kurumu, iş yeri ve dini kurumlarda 308 etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklerde 900 kişi bilgilendirilmiştir. Trafik Şube Müdürlüklerimizce 2024 yılı içerisinde 80 bin 826 araç denetlenmiştir. Yapılan denetlemeler neticesinde trafik kurallarını ihlal eden 8 bin 340 sürücüye cezai işlem uygulanmış, 344 araç trafikten men edilmiştir. Trafik eğitimleri kapsamında bin 438 sürücüye, bin 061 yayaya, 411 okul servis sürücüsüne, 4 bin 715 öğrenciye ve 99 öğrenci velisine trafik güvenliği eğitimi verilmiştir. Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca bu yıl içerisinde 24 adet tekne kontrol edilmiş, 3'ü gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla Tatvan Liman Başkanlığına sevk edilmiş olup, ayrıca 220 öğrenciye suda boğulma olaylarını önleme ve geleceğin denizcilerini bilgilendirme konulu eğitimler verilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolünde 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' teması ile çocuklarımızın daha güvenli ve emniyetli bir öğrenme sürecinin devam etmesi için okul çevrelerinde devriye hizmeti ve okul servis araçlarına yönelik denetimler devam ettirilirken hem okullarımızın fiziki güvenliği hem de seçim emniyet tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınmıştır. İlimizde bulunan okulların giriş ve çıkışları polis ve jandarma ekiplerimiz ile sağlanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda yıl içerisinde ilimiz genelinde toplam 83 okul ve 5 bin 698 öğrenciye trafik güvenliği, narkotik suçlar, asayiş suçları ve siber güvenlik alanlarında bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. Sizlere çağrım; huzurumuzu bozmaya yönelik herhangi tespit ve şüphede lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ihbarlarınızı bildiriniz. Aziz milletimizin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için başta terör olmak üzere uyuşturucu ve tüm suç örgütlerine karşı mücadelemiz azim, kararlılık ve inançla devam edecektir. Bu huzurun sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre hizmet eden; emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, sahil güvenlik teşkilatımız ve yargı mensuplarımız başta olmak üzere bu anlayışa hizmet eden tüm hemşerilerimize şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Güvenlik toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu katıldı. - BİTLİS