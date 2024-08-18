Vali Erkan Kılıç: "Bolu tarihinin en büyük yangını"

BOLU - Bolu'daki yangının 72 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı, yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Yangın neredeyse evin saçağına sıçrama noktasındayken ekiplerimiz geri püskürttü. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinden tedbir amacıyla tahliye edilen 490 kişi evlerine geri dönmeye başladı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. İlçedeki ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, kontrol altına alınan yangının ardından bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bolu tarihinin en büyük yangını olduğunu ifade eden Vali Erkan Kılıç, yangının kontrol altına alındığını ancak tedbiri elden bırakmadıklarını dile getirdi.

Ekipler tetikte

Ağaç yapısından kaynaklı söndürülen bölgede tekrardan alevlenmelere karşı ekiplerin tetikte olduğunu ifade eden Vali Erkan Kılıç, "Soğutma çalışmaları 2-3 hafta daha bu bölgede sürecek. Bölgede bilindiği üzere karaçam ormanları var. Orman Bakanlığı yetkililerinin söylediği bu ağaç türünde yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına önem verilmesi gerekiyor. ve bu 2-3 haftalık süre içerisinde zaman zaman da dumanlar ufak tefek alevlenmeler çıkabilir. Bu normaldir. Bunlar da zaten alınmış olan tedbirle beraber anında bunlar giderilecektir. Burada tabii yangının kontrol altına alınmasında Tarım ve Orman Bakanımız bizzat bölgeye gelerek bizlere büyük güç ve destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü personeli aynı şekilde bizlere büyük güç ve destek verdi. Bunun yanında İçişleri Bakanımızın talimatıyla AFAD personelimiz bölgeye geldi. Çevre illerden aynı şekilde jandarma ve emniyet görevlilerimiz araç gereçleriyle beraber bölgeye gelerek bölgedeki hem emniyetin sağlanması hem de vatandaşın tahliye edilmesinde çok büyük yararlılıklar göstermiş oldular" dedi.

"Bolu'nun tarihinde en büyük yangındı"

Bolu tarihinin en büyük yangını olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "Özellikle şunu ifade etmek isterim ki gerçekten yangın Bolu'nun tarihinde en büyük yangındı. Böylesine bir yangına hızlı bir şekilde, çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından araç geldi. Tabii yangının bu kadar kısa süre içerisinde büyük alanda yangının söndürülmesinde çok etkili oldular. Halen sahayı bu araçlarla biz baskı altında tutuyoruz. En ufak bir yangın olmasın, olanları da söndürmek için bunu bir vali olarak gerçekten memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu imkanlarımız olmazsa bu yangını bu kadar kısa sürede söndürmek mümkün olmazdı. Daha önce de ifade ettim. 30 kilometre sınırları olan bir alanın içerisindeki bir yangındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangındı. Bu yangınlarda zaman zaman tabii tansiyon arttı, vatandaş evinin yanmasından, tarımsal işletmelerinin yanmasından çok tedirgin oldular. Ama bu kapasitemizle beraber çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunun üstesinden hep beraber gelmiş olduk" diye konuştu.

Trafiğe kapatılan yol açıldı

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan yolun açıldığını ifade eden Vali Kılıç, "Yangınla beraber biliyorsunuz Nallıhan-Göynük yolumuzu trafiğe kapatmıştık. Bu yolumuzu da trafiğe açmış olduk. bunun yanında tabii tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız vardı. Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz gene vatandaşlarımızın evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri elden bırakmamak gerekir. Çünkü hava sıcaklıkları çok yüksek önümüzdeki hafta da bu devam edecek. Nem oranı düşük ve rüzgarla beraber yangın, küçük bir anızla beraber başladı, ne kadar bir alana yayıldı? Dolayısıyla tam böyle eminiz, evimize dönüyoruz anlamında olmayalım, uyanık olalım. Bizim orada Orman Bakanlığına ait kurumlara ait araç gereçlerimiz, yerleşim yerlerinde yine yangının çıkma ihtimaline olan yerlerde tedbir olarak bir süre daha kalacaklar ama vatandaşımız da uyanık olsun. Yani bu yangının nereye gideceği belli olmaz. Onlara da anlayışlarından dolayı bizler teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Evin saçağına sıçrama noktasındayken ekiplerimiz geri"

Yangına en hızlı şekilde müdahale edildiğini dile getiren Kılıç, "Zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı, yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Yangın neredeyse evin saçağına sıçrama noktasındayken ekiplerimiz geri püskürttü. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.