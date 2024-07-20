Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangında çalışmalar hız kesmeden sürüyor

UŞAK - Uşak'ta ormanlık alanda başlayan yangında çalışmalar aralıksız sürerken, Vali Ergün bölgede incelemede bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyü arasında henüz sebebini belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan, Uşak Valisi Turan Ergün yangının devam eden bölgelerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.