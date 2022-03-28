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Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Vali Dağlı'dan servis kazası açıklamasıSAMSUN – Servis kazasında yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.

Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

SAMSUN – Servis kazasında yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.

Öğrenci servisi ile cipin çarpışması ile 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Vali Dağlı, "Özel bir lisemize ait öğrenci servisi kaza geçirdi. Allah'a şükür çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyidir. Bu manada takibini yapıyoruz. Tabii, bunların biraz daha takibinin yapılması gerektiğini anlıyoruz. Hem özel okullarımızın kendilerinin kiraladığı hem okul aile birliklerimizin kiraladığı hem de milli eğitimin kiraladığı taşımalı eğitimdeki bunların hepsinin denetiminin hem kendi bünyelerinde hem de kurumlar vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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