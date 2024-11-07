Vali Çiftçi: "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecek"

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un 10 aylık asayiş olaylarını ve gelişmelerini değerlendirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı değerlendirmede; kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele ve bütün yıl içerisinde ele geçirilen ateşli silahlar, kesici, delici aletlerle ilgili genel bir bilgilendirme yaparak, "Önceki toplantılarımızda daha çok asayiş olaylarıyla ilgili konulara değinmiştim. Çünkü meydana gelen suçların ve olayların büyük bir kısmı daha ziyade asayiş suçlarıyla ilgiliydi. Emniyet ve Jandarma Bölgesi dahil olmak üzere ilimizde 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 334 tane KOM olayı meydana gelmiştir. KOM olayı dediğimiz zaman kaçakçılık suçları, organize suçlar, mali suçlar anlaşılmalı. Ayrıca bir de FETÖ/PDY ile ilgili de hususları dikkatinize sunacağım. Buna göre 2024 yılında Erzurum ilimizde 234 tane kaçakçılık suçu, 62 tane mali suç, 15 tane organize suç, 2 tane de FETÖ/PDY suçu meydana gelmiştir. Bu olaylarda yani KOM suçlarından 586 şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan da 50 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bir de ele geçirilen suç unsurlarına, suç malzemelerine kısaca bir göz atacak olursak; bu olaylar kapsamında 39 bin 432 paket kaçak sigara, 696 bin 217 dolu makaron, 3 milyon 407 bin 201 boş makaron, yaklaşık 2 bin 100 kiloda kaçak tütün ele geçirilmiştir" dedi.

"Narkotik suçlardan 327 şahıs yakalandı, 140 şahıs tutuklandı"

Erzurum'da 2024 yılının ilk 10 ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 889 tane narkotik olay meydana geldiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Narkotik suçlar dediğimiz zaman da bunun bir kısmını Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde işlenen suçlar, bir kısmını da yine Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenen suçlar oluşturuyor. Dolayısıyla narkotik suçlarla mücadele dendiğinde bu iki maddeye göre yaptığımız işlemler gündeme geliyor. Türk Ceza Kanunu 188. maddesi uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme, ihraç etme, ithal etme suçlarını düzenlerken, 191. madde de yine uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçlarını oluşturuyor. Yani bu iki kapsamda değerlendiriyoruz. İlimizde daha çok Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenen suça yönelik eylemlere tanık oluyoruz. Daha çok uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasıyla ilgili suçlar var. Buna göre; 2024 yılında Erzurum'da narkotik suçlardan dolayı bin 327 şahıs yakalanmış, 140 şahıs tutuklanmış ve 46 şahıs da adli kontrol şartıyla salıverilmiştir. Ele geçirilen maddelere de şöyle; 53 kilogram eroin, 140 kilogram esrar, 81 kilo skunk, 6 milyon 762 bin 141 adet Hint keneviri, 178 kilogramda metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bu narkotik suçlarla mücadele kapsamında. Yine gerek emniyet müdürlüğümüzün gerekse jandarma komutanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde 62 bin vatandaşımıza da narkotik suçlarla ilgili bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Biz bunları da bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşkale kontrol noktasında önemli operasyonlar yapıldı"

Narkotik suçlarla mücadele konusunda hem Emniyet Müdürlüğü hem Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı başarılı uygulamalar ve operasyonlar olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, daha sonra şöyle devam etti:

"Bu maddelerin büyük bir kısmını Emniyet Müdürlüğümüz Aşkale uygulama noktasında ele geçirdi. Orada yapılan denetimlerde bunlar ele geçirildi, yakalandı. 29.10.2024 tarihinde Aşkale uygulama noktasında mesela tek parça halinde 80 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İlimizdeki büyük yakalamalardan birisi metamfetamine yönelik olarak. Yine Aşkale uygulama noktasında 24 Ekim 2024 tarihinde 51,5 kilogram eroin yakalandı. Ağustos ayı içerisinde, Ağustos'un altısında yine 30 kilogram metamfetamin, Haziran'ın 14'ünde 19 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yine 5.6.2024 tarihinde Aşkale uygulama noktasında 34,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bu sene emniyetimizin yapmış olduğu başarılı uygulamalardan bazı örnekler verdim. Bunun altında daha başka ele geçirilen, yakalanan maddeler var ama en büyükleri, yekünu teşkil edenler bunlardı. Gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse jandarma komutanlığımız ilimiz dahilinde zehir tacirlerine fırsat vermemek için etkili bir çalışma yürütüyorlar. Hem emniyet müdürlüğümüze hem de jandarma komutanlığımıza narkotik suçlarla mücadele konusunda gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum."

Vali Mustafa Çiftçi, siber suçlarla mücadele konusunda da açıklamalar yaparken, "Bu dönem içerisinde yani 2024 yılının ilk 10 ayı itibariyle ilimizde 961 adet siber suç işlenmiş olup, bunlarda 168 kişi yakalanmış, 95'i de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Siber suçlarda ağırlığı daha çok bilişim yollarıyla nitelikli dolandırıcılık şeklinde elimizde bu suç cereyan ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızı ben tekrar uyarmak istiyorum. Bu bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızı ağlarına düşürmek isteyenlere karşı son derece uyanık olsunlar. Çünkü ilimizde işlenen bu 961 siber suçu neredeyse yüzde 70 ila yüzde 75 arasındaki bir rakam bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle işleniyor. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olsunlar. Bu kişilerin tuzaklarına düşmesinler. Siber suçlarla mücadele konusunda emniyetimiz tarafından yapılan bazı başarılı operasyonlar var. Ocak ayı içerisinde, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Erzurum Merkezli olmak üzere toplam 20 ilde bir operasyon gerçekleştirildi. Büyük çaplı bir operasyondu bu. Bunun neticesinde 71 şahıs gözaltına alındı ve 65 tanesi de tutuklandı. Yani iyi bir operasyondu. Yine Mayıs ayı içerisinde yapılan planlı bir operasyonda tekrar 37 şahıs yakalandı siber suçlulara yönelik olarak. Bunlardan 16 tanesi tutuklandı. Bu Ekim ayı içerisinde yapılan bir başka planlı operasyonda da 11 şahıs yakalandı. Bunlardan 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi" şeklinde konuştu.

"669 adet ateşli ve delici silah ele geçirildi"

Gerek asayiş suçlarında, gerek KOM, gerek narkotik suçlarla mücadele, gerekse siber suçlarla mücadelede emniyetin, jandarmanın görev alanına giren konularda yaptıkları uygulamalarda Erzurum dahilinde yakalanan ateşli silahlar ve kesici delici aletler olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "İlimizde bu il içerisinde yapılan uygulamalarda 396 adet ateşli silah yakalanmış durumda. Bunun dışında da 273 tane bıçak, kama, muşta, satır, pala dediğimiz ateşsiz silahlar kategorisinde değerlendiriliyor onlar. Bunların toplam sayısı 669 adet. Önümüzdeki günlerde nasip olursa bu kesici delici aletlere yönelik olarak da bir valilik emri çıkarmayı düşünüyoruz. Bu önceki yıllarda 2010'lu yıllarda böyle bir genelge yayınlanmış. Ama tekrar gündeme getirmek, yeniden hatırlatmak babından böyle bir valilik emri çıkartacağız. Özellikle kesici, delici aletlerin taşınmasının, yasaklanmasına yönelik olarak böyle bir genelge çıkartacağız. Gerek Emniyet Müdürlüğümüz, gerek Jandarma Komutanlığımız halkımızın huzur ve güveninin sağlanması için 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin suç ve suçlularla kararlı bir şekilde bundan sonra da mücadeleye devam edecektir" dedi. - ERZURUM