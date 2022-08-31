Kütahya Valisi Ali Çelik, selden etkilenen merkeze bağlı köylerde yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgiler aldı.

İlk olarak Turgutlar köyüne giden Vali Ali Çelik, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde gördü.

Devam eden kuvvetli yağış nedeniyle Kızık ve Kükürt köylerine ziyaretini erteleyen Vali Ali Çelik, köylerin son durumu hakkında ilgili kurum yetkililerinden detaylı bilgiler aldı. Selden dolayı altyapı, tarımsal ve hayvancılıkta zarar gören vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu kaydeden Vali Çelik, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaralar en kısa sürede sarılacak" dedi. - KÜTAHYA