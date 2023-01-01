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Vali Ayaz, görev başındaki ekiplerin yeni yılını kutladı

3. Sayfa Haberleri

Vali Ayaz, görev başındaki ekiplerin yeni yılını kutladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı gecesi tedbirleri çerçevesinde Ankara karayolu polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasında görevlendirilen ekipleri ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleri ile sohbet eden Vali Ayaz, görevli personellerin yeni yılını kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Valiliği Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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