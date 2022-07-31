Vali Arslantaş: "Yangının kontrol altına alınması için ekipler cansiparene çalışıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Arslantaş: "Yangının kontrol altına alınması için ekipler cansiparene çalışıyor"

Vali Arslantaş: 'Yangının kontrol altına alınması için ekipler cansiparene çalışıyor'

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor.

 - Güncelleme:

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiinde yaklaşık 5 saat önce başlayan orman yangını halen devam ediyor. Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Burdur Valisi Ali Arslantaş, yangını kontrol altına almak için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi. Orman teşkilatı, AFAD, İl-İlçe Belediye ekipleri ile birlikte yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin dahil olduğu söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirten Vali Arslantaş, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor. Devletimizin tüm imkanları ile yangına müdahale ediyoruz. Kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin cansiparene bir şekilde görev yapıyor" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Burdur Bucak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title