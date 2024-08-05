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Vali Akkoyun, 1'i kırmızı kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde yapılan operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Mardin'de gerçekleştirilen diğer operasyonlar ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, terörle mücadele kapsamında geçen ay gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, "Temmuz ayında Nusaybin ve Dargeçit ilçelerimizin kırsalında yapılan operasyonlarda, biri İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, suç oranlarını azaltarak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamayı, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla temmuz ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere bölücü terör örgütlerine yönelik toplam 14 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklanmıştır. Temmuz ayında Nusaybin ve Dargeçit ilçelerimizin kırsalında yapılan operasyonlarda, biri İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelenin yanı sıra organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 5 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında, 3 uzun namlulu silah, 18 ruhsatsız av tüfeği, 48 ruhsatsız tabanca ve 160 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, temmuz ayında Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 59 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini aktaran Akkoyun, sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 kişinin de sınırda görev yapan birlikler tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini söyledi.

Akkoyun, ayrıca bölücü terör örgütü mensubu 1 kişinin de ikna edilerek Suriye'den ülkeye getirilip adli mercilere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının da hassasiyetle devam ettiğine işaret eden Akkoyun, şunları söyledi:

"Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde temmuz ayında 95 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde geçen ay 79 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlar kapsamında 88 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda, aranan 342 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Ayrıca, terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 4 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanmıştır."

Akkoyun, trafik denetimlerinde ise geçen ay 88 bin 419 aracın denetlendiğini, kentte 8 ayrı koridorda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin kurulumlarının tamamlandığını ve denetimlere başlandığını belirterek, il merkezlerinde de yıllardır yapılan Mobil Radar Araçları ile denetimlere Vali Ozan Caddesi, Midyat Caddesi ve Yeniyol Caddesi'nde devam edildiğini kaydetti.

Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Akkoyun, Mardinlilerin verdikleri destekle daha da güçlenerek yol katettiklerini bildirdi.

Vali Akkoyun, şunları söyledi:

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerine gerek dijital mecralarda gerek toplumsal mecrada müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Bizlere huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği ile esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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