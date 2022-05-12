Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de vakaya giden ambulans, otomobil ile çarpıştı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de vakaya giden ambulans, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.A idaresindeki vakaya giden 41 AGN 304 plakalı ambulans ile T.Ö yönetimindeki 34 ANE 519 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan otomobil sürücüsü T.Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ambulansta ise maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Ambulans, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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