Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler

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Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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