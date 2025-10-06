Haberler

Vahşi Hayvanlar Keçileri Parçaladı: Kumluca'daki Şok Olay

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir emekli, iş seyahatinden döndüğünde ağıldaki keçilerinin vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını gördü. Mahalle sakinleri benzer olayların yaşandığını belirterek önlem talep ettiler.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan bir adam, bir günlük iş seyahatinden döndüğünde ağıldaki keçilerinin yabani hayvanlar tarafından telef edildiğini görünce büyük şok yaşadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Belen Mahallesi'nde yaşayan emekli Hüseyin Küçükçiftçi, bir günlük iş için gittiği İstanbul'dan döndüğünde ağıldaki keçilerinden üçünün parçalandığını görünce adeta neye uğradığını şaşırdı. Bahçesinin etrafını tel örgüyle çevirdiğini belirten Küçükçiftçi, hayvanların tel örgünün altını kazarak içeri girdiğini söyledi.

"Evimizin bahçesinde hayvan besleyemeyecek miyiz"

Küçükçiftçi, "Bir gün önce iş için İstanbul'a gitmiştim. Döndüğümde bu manzarayla karşılaştım, çok üzüldüm. Bahçemin etrafını tel örgüyle çevirdim, ama tel örgünün altını kazarak bahçeye girmişler. Ağılda 5 keçim vardı, 3 tanesini telef etmişler. İki yıldan beri besliyordum. Mahallenin içinde ne olduğunu bilmiyoruz, vahşi hayvanlar tarafından keçilerimin telef olması beni çok üzdü. Artık evimizin bahçesinde hayvan besleyemeyecek miyiz?" dedi.

Mahalle sakinleri, son zamanlarda bölgede benzer olayların yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
