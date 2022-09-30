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Vagonların arasında sıkışan vinç operatörü kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Vagonların arasında sıkışan vinç operatörü kurtarılamadı

Vagon üretim fabrikasında, iki vagon arasında sıkışan vinç operatörü kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Vagon üretim fabrikasında, iki vagon arasında sıkışan vinç operatörü kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sivas Fabrikasında geçtiğimiz gün yaşanan iş kazasında İlyas Aslan (48) isimli vinç operatörü, iki vagon arasındaki kancayı çıkartmak isterken vagonların kayması sonucu iki vagon arasında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımı ile çıkartılan Aslan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah vaatlerinde vefat etti. Aslan'ın yoğun iç kanama ve kan kaybına bağlı olarak öldüğü belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Sivas 3. Sayfa Haberler

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