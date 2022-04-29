Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri devriye esnasında şüphe üzerine durdukları araçta ve araç sürücüsüne arama yaptı. Yapılan aramada araçta, içime hazır halde paketlenmiş farklı gramajlar 37 adet skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin araç sürücü E.P. hakkında ise adli işlemler başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Uzunköprü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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