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Uzunköprü'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Uzunköprü'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası M.Ç.'nin evinde arama yaptı. Aramada, 45 ecstacy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 15 lira ele geçirildi. Polis ekipleri tarından gözaltına alınan M.Ç., işlemleri için Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli M.Ç., Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Hisarcık Edirne 3. Sayfa Haberler

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