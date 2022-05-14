Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet elektrik direğine çarptı.

Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet elektrik direğine çarptı. Sürücü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 59 ACF 365 plakalı motosiklet, otomobilin sıkıştırması nedeniyle elektrik direğine çarparak yola savruldu. Yere savrulması ile sürücüsü R.B yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü R.B olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazaya neden olmasına neden olan araç ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili Soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(BŞDU-MA-Y)

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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